MotoGP, Bagnaia campione del mondo in Qatar se...: tutte le combinazioni

ROMA - A due gare dal termine della stagione di MotoGP 2023 , il duello per il titolo tra il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin resta apertissimo . Il piemontese ha un leggero vantaggio di quattordici punti, ma questo non può fargli dormire sonni tranquilli visto che lo spagnolo è apparso in grande forma e potrebbe recuperare il gap. Durante questo fine settimana la MotoGP farà tappa in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione e, anche se difficile, Bagnaia potrebbe avere già il primo championship point.

Bagnaia campione già in Qatar?

A dividere Francesco Bagnaia e Jorge Martin, come noto, ci sono 14 punti con 74 ancora in palio tra due sprint race e due gare. Il piemontese sicuramente non potrà vincere il titolo nella sprint del Qatar di oggi, poiché con 12 punti andrebbe a 26 e non basterebbero a chiudere i conti. Bagnaia, però, potrebbe confermarsi campione del mondo nella gara di Losail di domani, ndando a conquistare almeno 23 punti nel weeekend del Qatar, in modo tale da metterne 37 tra lui e Martin che, a quel punto, non potrebbe più raggiungerlo. Qualora non di verificasse un simile scenario la lotta per il titolo si deciderebbe direttamente nell'ultima dell'anno a Valencia.