Morbidelli, clamoroso attacco di Espargaro: “Meriti zero rispetto"

LOSAIL - Il Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP si è lasciato alle spalle diverse polemiche. Oltre a quella di Jorge Martin in merito alle condizioni della sua gomma posteriore , c'è stata anche quella relativa allo schiaffo che Aleix Espargaro ha rifilato a Franco Morbidelli . Un episodio che è stato punito con una sanzione nei confronti dello spagnolo, che però anche nelle ultime ore ha continuato a mantenere una propria linea contro l'italo-brasiliano. Espargaro , nonostante si sia scusato per lo schiaffo, non ha usato mezzi termini per parlare di Morbidelli.

Espargaro: "Ha messo in mezzo la famiglia"

Il pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, dopo quanto accaduto nel Gran Premio del Qatar, ha fatto un duro attacco nei confronti di Franco Morbidelli attraverso i propri profili social: "Ovviamente continuo a vergognarmi per il mio comportamento di ieri, quindi riconosco la mia colpa e accetto la sanzione. Nonostante abbia perso la ragione reagendo così, penso che sia ingiusto che mi venga giudicato solo per gli ultimi 5 secondi, lui camminava lungo la traccia, mi ha bloccato tre curve che quasi cadevo e dopo tutto non mi faceva entrare in pista. Ogni GP ostacola uno o un altro pilota e alla fine con la tensione che c'è, è difficile gestire le reazioni. Ma la cosa peggiore, nelle sue dichiarazioni ha messo in mezzo la mia famiglia... Per me merita zero rispetto".