Martin, furia in MotoGP: "Così diventa davvero vergognoso"

LOSAIL - Anche il Gran Premio del Qatar di MotoGP è stato consegnato agli archivi e ora resta soltanto un appuntamento per chiudere questo spettacolare Mondiale. Nella lotta per il titolo il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha un importante vantaggio di 21 punti nei confronti del suo rivale Jorge Martin, che sulla pista di Losail è stato penalizzato da un problema alla gomma posteriore. Lo spagnolo, durante la gara e al termine di essa, ha manifestato un certo disappunto per un episodio che potrebbe costargli davvero caro in ottica Mondiale.