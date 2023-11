Bagnaia beffato: Martin vince la Sprint in Qatar e accorcia in classifica

LOSAIL- Jorge Martin si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP. Prova di cattiveria dello spagnolo che, partito quinto è riuscito risalire la classifica fino alla vetta. Secondo posto per Fabio Di Giannantonio, anche lui autore di una prestazione superlativa, davanti a Luca Marini. Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia deve invece accontentarsi della quinta posizione, alle spalle di Alex Marquez. Il pilota della Ducati vede ora il vantaggio dal rivaler per la corsa al titolo, Martin, ridotto a soli sette punti. Sesta l'Aprlia di Maverick Vinales che precede la KTM di Binder ela Yamaha di Quartararo. Chiudono la top-10 Johaan Zarco dietro a Augusto Fernandez. Out Aleix Espargaro e Miguel Oliveira per un incidente al primo giro che ha visto coinvolto anche Enea Bastianini. Il pilota italiano è riuscito però a tornare in pista chiudendo ultimo.