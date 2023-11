Ducati, Bagnaia replica a Martin: "È stato fortunato, io invece..."

VALENCIA - Francesco Bagnaia è pronto al grande appuntamento del Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP, che andrà in scena questo fine settimana sulla pista spagnola. Il pilota italiano ha un vantaggio di 21 punti nei confronti di Jorge Martin e per questo motivo potrà limitarsi a gestire senza esagerare. Lo spagnolo, però, ancora recrimina per quanto accaduto la scorsa settimana in Qatar, quando a causa di un problema alla gomma posteriore non è riuscito a concludere oltre la decima posizione.