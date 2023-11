MotoGP, Marini sposa il progetto della Honda: ora è ufficiale

ROMA - Archiviata la stagione 2023 di MotoGP , è già tempo di pensare al prossimo anno che vedrà diversi cambiamenti nei team. Uno tra questi è il passaggio di Luca Marini dal Team Mooney VR46 alla Honda , come comunicato ufficialmente dalla squadra giapponese proprio in questi minuti: "Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Luca Marini per le stagioni 2024 e 2025 del Campionato del Mondo MotoGP. Affiancherà Joan Mir nel Factory Team con un contratto biennale".

Marini erede di Marquez

Luca Marini, dunque, ha deciso di lasciare la squadra fondata dal suo fratellastro Valentino Rossi per intraprendere una nuova avventura con una moto factory come la Honda. Sicuramente per il pilota italiano non sarà semplice risollevare le sorti di una squadra che, nonostante abbia vinto tanto nella storia, nelle ultime stagioni ha fatto parecchia fatica, tanto da spingere Marc Marquez a cambiare aria. Adesso Marini sarà l'erede dello spagnolo ed avrà l'arduo compito di riportare la Honda ai fasti di un tempo.