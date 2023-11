MotoGP, Di Giannantonio completa la griglia 2024: firma con Mooney VR46

ROMA - Dopo aver rischiato di perdere il proprio posto in MotoGP , arrivano ottime notizie per Fabio Di Giannantonio , che nella prossima stagione correrà per la Ducati del Team Mooney VR46 . La squadra fondata da Valentino Rossi, all'indomani dell'ultima gara dell'anno sulla pista di Valencia, ha annunciato l'arrivo del pilota romano al posto di Luca Marini . Per Di Giannantonio , che va a completare la griglia del 2024, sarà una bella occasione per confermare i progressi dimostrati nella seconda parte di questa stagione.

Di Giannantonio: "Posso imparare tanto"

Il nuovo pilota del Team Mooney VR46, Fabio Di Giannantonio, si è detto molto felice di poter intraprendere questo nuovo percorso nella classe regina: “Sono contento di entrare a far parte di un Team così forte come il Mooney VR46 Racing Team, posso imparare tanto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, possiamo fare davvero delle cose belle. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, non vedo l’ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile”.