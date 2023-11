MotoGP, Vinales assicura: "Marquez farà innervosire i compagni"

ROMA - Archiviati i test di Valencia, la MotoGP è pronta a prendersi una lunga pausa prima di tornare in pista per la nuova stagione. Nella giornata di ieri il più veloce di tutti è stato Maverick Vinales che, tra gli altri, ha preceduto Marc Marquez, quarto al debutto con la Ducati del team Gresini. Il pilota dell'Aprilia si è detto impressionato dal connazionale ed ha anche lanciato una frecciatina verso la squadra di Borgo Panigale: “Non sono sorpreso che sia andato così bene e mi divertirò a vedere come Marc farà innervosire i suoi compagni di squadra“.