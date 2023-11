Bezzecchi contro Marquez: “Mi ha fatto cadere, è il più sporco di tutti”

VALENCIA - Il Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP ha consacrato Francesco Bagnaia come un due volte campione del mondo e tutta l'attenzione della domenica dei motori è stata focalizzata interamente sul pilota piemontese. All'inizio della gara, però, c'è stato un contatto tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi , con quest'ultimo che è finito a terra ed ha chiuso la propria stragione con uno zero. Al termine della gara il pilota italiano si è scagliato pesantemente contro lo spagnolo: " Mi ha colpito e mi ha fatto cadere. E' il più sporco di tutti . Questo è quello che è successo. Per fortuna sto bene. Ho solo un po’ di dolore alla spalla sinistra e al piede sinistro. Perché nessuna azione è stata intrapresa? Perché è Marc Marquez e nessuno gli fa niente“.

Marquez: "Non perdo tempo"

La replica di Marc Marquez non si è fatta attendere e, nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN Espana, ha dimostrato un atteggiamento di superiorità snobbando le parole di Bezzecchi con un breve e lapidario commento: “Non voglio perdere tempo con questo personaggio. Quindi avanti con la prossima domanda“. Una risposta secca che non ha voluto alimentare troppo le polemiche, considerando che lo spagnolo ha altri problemi a cui pensare in vista della nuova avventura in Ducati.