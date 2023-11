Ducati, Marquez operato per sindrome compartimentale: “Obiettivo 2024”

ROMA - La MotoGP ha salutato il 2023 con i test effettuati a Valencia lo scorso martedì ed ha dato appuntamento al 2024, quando i piloti torneranno in pista per i test che andranno in scena prima dell'inizio della nuova stagione. Tra i più attesi c'era sicuramente Marc Marquez che, in sella alla Ducati del Team Gresini , ha già dato ottime indicazioni chiudendo con il quarto tempo. A distanza di qualche ora lo spagnolo ha anche rivelato di essere stato alle prese con la sindrome compartimentale, un problema che colpisce molti piloti.

Marquez: "Problema risolto"

Il nuovo pilota della Ducati del Team Gresini, Marc Marquez, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento per risolvere il problema della sindrome compartimentale: “Nella seconda parte della stagione ho sofferto di sindrome compartimentale al braccio destro. Questa mattina abbiamo risolto il problema con l’équipe del dottor Ignacio Roger de Oña, conl’obiettivo di essere pronti per il 2024“. A questo punto non resta che attendere il nuovo anno per rivedere lo spagnolo in azione.