Marquez in Ducati, Iannone sentenzia: “Se andrà troppo oltre…"

ROMA - Marc Marquez è reduce da una stagione ampiamente deludente in MotoGP, ma allo stesso tempo ha ricevuto dei segnali molto incoraggianti dalla sua nuova moto, la Ducati del Team Gresini, per cui gareggerà nella prossima stagione. L'otto volte campione del mondo potrebbe riscattarsi alla grande insieme alla squadra di Borgo Panigale, ma la sua gestione potrebbe risultare un problema, come sostenuto anche da alcuni suoi colleghi come Maverick Vinales ed Andrea Iannone, che con lo spagnolo ha dato vita a spettacolari duelli in 250.