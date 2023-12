Marini alla Honda, Lorenzo: "Erano in una situazione disperata..."

ROMA - La griglia di partenza del Mondiale 2024 di MotoGP sarà molto interessante poiché proporrà diversi cambi di sella, tra i quali quello che ha portato Luca Marini a lasciare la Ducati del Team Mooney VR46 per sposare il progetto della Honda . Il team giapponese, dopo aver perso Marc Marquez , si è ritrovato in una situazione molto complicata e ha dovuto cercare rapidamente un sostituto tra i piloti disponibili. Alla fine la scelta è ricaduta sul centauro italiano, che ha deciso di cogliere l'occasione al volo.

Lorenzo: "Errore sportivo"

Il tre volte campione del mondo di MotoGP, Jorge Lorenzo, nel corso di un'intervista rilasciata alle colonne di AS, ha commentato il trasferimento di Luca Marini alla Honda dopo il suo addio alla Ducati del Team Mooney VR46: "Secondo me è stato un errore sotto il punto di vista sportivo. E' stata una scelta dettata dalla situazione disperata in cui si trovava la Honda, così si è venuta a creare questa opportunità contrattuale ed economica per Marini, che non poteva assolutamente rifiutare".