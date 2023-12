MotoGP, Lorenzo garantisce: “Scommetterei su Marquez campione”

ROMA - Nonostante la stagione 2023 di MotoGP si sia conclusa da pochi giorni, c'è già grande attesa in vista di un 2024 che vedrà importanti cambiamenti sulla griglia di partenza. Il più clamoroso riguarda senza ombra di dubbio Marc Marquez che, dopo aver detto addio alla Honda al termine di undici anni di collaborazione, ha sposato il progetto della Ducati del Team Gresini . Lo spagnolo ha intenzione di fare degli step graduali, tornando prima alla vittoria in gara, ma il suo connazionale Jorge Lorenzo pensa che Marc possa sin da subito puntare al titolo.

Lorenzo: "Marquez-Ducati, fantastico"

"Marquez ha rinunciato ad un lauto contratto mai visto in MotoGP, ma a livello di spettacolo il suo passaggio in Ducati è stato fantastico. Sotto il punto di vista sportivo non sarà semplice sfidare tutti gli altri piloti del team, ma se dovessi scommettere su qualcuno per la vittoria del Mondiale, scommetterei proprio su Marc Marquez. Basta vedere cosa ha fatto su fratello Alex con quella moto". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota di Honda, Ducati e Yamaha, Jorge Lorenzo, rilasciate ad AS in merito alla nuova avventura di Marc Marquez con la Ducati.