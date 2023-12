Razgatlioglu, rimpianto Mondiale: "Avrei lottato con Bautista se..."

ROMA - La Superbike è in vacanza già da qualche settimana, ma non i protagonisti continuano a parlare del Mondiale appena concluso, che ha incoronato Alvaro Bautista come un due volte campione del mondo. Lo spagnolo della Ducati è stato in grado di bissare il successo dello scorso anno, sbaragliando nuovamente la concorrenza, anche se il titolo è arrivato soltanto nell'ultima gara di Jerez de la Frontera. Il suo avversario numero uno è stato Toprak Razgatlioglu, che non è riuscito a dare filo da torcere fino in fondo all'iberico.