Superbike, Razgatlioglu soddisfatto: “Test positivo a Portimao”

ROMA - Toprak Razgatlioglu, dopo una stagione in cui ha provato a lottare con Alvaro Bautista per strappargli il titolo e diventare un due volte campione del mondo, ha deciso di cambiare aria per cercare nuovi stimoli. Il pilota turco, infatti, ha lasciato la Yamaha per sposare il progetto della BMW. Una scelta molto coraggiosa, i cui risultati dovranno essere valutati sul lungo periodo. Intanto Toprak è già sceso in pista nei test di Portimao per provare per la prima volta la sua nuova moto, ottenendo dei buoni riscontri.