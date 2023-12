MotoGP, Bezzecchi promosso dopo il terzo posto Mondiale: “Mi darei un 8”

ROMA - Nella stagione di MotoGP appena conclusa tra le grandi sorprese si può annoverare Marco Bezzecchi che, in sella alla sua Ducati Mooney VR46, è stato in grado di vincere alcune gare del Mondiale e di lottare per il titolo nella prima parte dell'anno. Il pilota riminese poi è stato costretto a fare i conti con alcuni infortuni, su tutti quello alla clavicola, che non gli hanno permesso di gareggiare al meglio e di chiudere l'annata come avrebbe voluto. In ogni caso Bezzecchi ha ottenuto il terzo posto nel Mondiale alle spalle del bicampione Francesco Bagnaia e di Jorge Martin alla sua seconda stagione nella classe regina.