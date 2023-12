Domenicali guarda al 2024: “Bagnaia e Marquez si stanno già studiando”

Domenicali: "C'è condivisione di dati"

Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, in merito alla battaglia che si prospetta per il 2024 tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez: "La nostra squadra si basa sul metodo di condivisione dei dati perché aiuta a crescere anche i piloti. Bagnaia, per esempio, ha già iniziato a studiare lo stile di guida di Marquez, così come lo spagnolo sta studiando come guida Pecco. Soltanto in questo modo possiamo essere sicuri di migliorare ulteriormente sotto diversi aspetti".