Bautista individua i rivali: "Rea e Razgatlioglu sono da titolo"

ROMA - Archiviata la stagione 2023 di Superbike , il pilota della Ducati, Alvaro Bautista , si prepara per cominciare una nuova intensa annata in sella alla moto della squadra di Borgo Panigale. Lo spagnolo nella prossima stagione cercherà di calare il tris ed entrare sempre più nella storia di questa categoria, ma dovrà fare i conti con tanti rivali molto agguerriti, a partire dai soliti noti Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu , che sono rispettivamente passati in sella alla Yamaha e alla BMW .

Bautista: "Toprak è talentuoso"

Il due volte campione del mondo di Superbike, Alvaro Bautista, nel corso della festa della Ducati, ha avuto modo di parlare dei suoi possibili avversari per il titolo nella prossima stagione: “Razgatlioglu è stato abbastanza veloce nei test con la BMW. Secondo me il fatto di aver cambiato moto non è stata una follia, perché lui è talentuoso e la BMW è una buona moto, quindi mi aspetto che sarà in grado di lottare per il titolo. E credo che lo stesso discorso possa valere anche per Jonathan Rea alla Yamaha".