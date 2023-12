Ducati, Alex Marquez e la scelta di Marc: "Non l'ho influenzato"

ROMA - Nella prossima stagione di MotoGP gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sull'otto volte iridato Marc Marquez , che inizierà la sua nuova avventura in sella alla Ducati del Team Gresini . La decisione dello spagnolo è arrivata un paio di mesi fa, poco dopo l'annuncio della rottura con la Honda al termine di un sodalizio durato ben undici anni. La scelta di Marquez , però, non sembrerebbe essere stata influenzata dalla presenza di suo fratello Alex all'interno dello stesso team.

Alex Marquez: "Marc è caduto oltre 30 volte"

Il pilota della Ducati del Team Gresini, Alex Marquez, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Catalunya, ha parlato della scelta di suo fratello Marc di entrare a far parte del progetto della squadra di Borgo Panigale: "Io non ho influenzato minimante la sua scelta di venire alla Ducati. Tutti i piloti hanno uno stile diverso e quest'anno sono stati molto veloci con questa moto. Marc, invece, è caduto oltre trenta volte perché è sempre dovuto andare oltre il limite per cercare di far rendere al meglio la Honda".