Marquez, la Honda lo liquida! Clamoroso, addio ufficiale dopo 11 anni

ROMA - Clamoroso in MotoGP. La Honda ha annunciato la fine della collaborazione con l'otto volte campione del mondo Marc Maquez dopo undici stagione ricche di trionfi e soddisfazioni. La notizia era nell'aria già da diverse settimane, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della casa motociclistica giapponese: "Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale tra HRC e Marc Marquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi".