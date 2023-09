MotoGP, Marquez e l’ultimatum alla Honda: “Per restare voglio i fatti”

ROMA - L'otto volte campione del mondo di MotoGP, Marc Marquez, sta vivendo probabilmente la stagione più complicata della sua intera carriera, ma nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha lanciato qualche segnale di risveglio, chiudendo in settima posizione. Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di un passaggio dello spagnolo nel team Ducati Gresini nel 2024, ma per ora non c'è ancora nessuna ufficialità. La decisione spetta allo stesso Marquez, che vuole attendere l'esito dei test con la Honda per valutare al meglio la situazione.