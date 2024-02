Jayden Archer è morto: la stella del Freestyle Motocross aveva 27 anni

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Una tragica notizia scuote il mondo delle due ruote: a soli 27 anni è morto Jayden Archer , la star del freestyle Motocross . L'australiano stavolta si è spinto troppo oltre ed è deceduto dopo un terribile incidente in allenamento a Melbourne mentre stava tentando il numero più pericoloso. Primo pilota a compiere un triplo salto mortale all’indietro con la sua moto, era la stella del Nitro Circus , il format che mostra le pericolose acrobazie di questi specialisti di motocross freestyle in giro per il pianeta. Sempre alla ricerca di nuovi obiettivi, voleva spingere l'asticella sempre più in alto ed era alle prese con le prove per realizzare il quadruplo salto mortale. Un tentativo fatale che gli è costato la vita.

La nota del Nitro Circus e il ricordo di Travis Pastrana

A dare la notizia è stato proprio il Nitro Circus con un comunicato ufficiale: "Siamo in lutto per la perdita di Jayo Archer. Era l’emblema della passione, del duro lavoro e della determinazione. Ha spinto ciò che era possibile fare su una moto da cross a livelli mai visti prima. Un’influenza positiva per coloro che lo circondavano. E soprattutto, un grande essere umano e un amico per tutti noi". Toccante l'omaggio del collega Travis Pastrana: "Mi ha davvero colpito quanto accaduto. Jayo è cresciuto in un’epoca nella quale gli sport d’azione erano al massimo e ha sempre voluto fare grandi cose come il doppio e il triplo. Si alzava ogni giorno alle 4 del mattino e andava in palestra prima del lavoro in modo da poter guidare la sua moto da cross. Quando venne nel Maryland per allenarsi, rimase a casa mia ed era un incredibile modello per i miei figli". Archer si sarebbero dovuto sposare a fine anno con la compagna Beth King che, ovviamente, aveva ricevuto la proposta proprio in pista.