Ciabatti: "Porto la Ducati fuoristrada...e vincerà anche lì!"

CAMPIGLIO - La rivoluzione Rossa , con lo sbarco della Ducati prendi tutto in pista anche nel pianeta fuoristrada ha lo sguardo mite e la voce pacata di Paolo Ciabatti , in realtà determinatissimo e fondamentale pilastro della Triade (con Gigi Dall’Igna e Davide Tardozzi) che ha portato Boro Panigale sul tetto del mondo della MotoGP . L’uomo della mediazione politica, la chiave per aprire tantissim e porte tra gli sponsor. E gestire la mente e il cuore dei piloti. Dopo 11 anni da direttore sportivo della top class eccolo diventare direttore generale della neonata Ducati Corse Offroad, con uno sguardo anche sulla Superbike ( MotoAmerica , British SBK e la novità Giappone). La sfida che ora ha un nome ( Desmo450 MX ) e una moto da toccare che a marzo debutterà nel campionato italiano cross Prestige MX1 per preparare lo sbarco nel Mondiale MXGP .

Paolo, perché questa svolta?

«Torno alle radici, a quando ero ragazzino negli Anni 70 e sognavo come tanti miei amici e coetanei di diventare un campione di motocross. Non ci sono riuscito perché non avevo talento, ma ora, dopo tanti successi nella mia carriera professionale in pista tra Superbike e MotoGP, poter seguire fin dall’inizio questo innovativo e importante progetto Ducati, con obiettivi ambiziosi come esordire nel Mondiale MXGP già il prossimo anno e nel Supercross americano nel 2026, mi ha dato gli stimoli di cui avevo bisogno».

Cosa porta dalla pista al fuoristrada?

«Spero la professionalità che ci ha e mi ha contraddistinto in tutti questi anni. Una visione marketing e sponsorizzazioni che ci ha già portato a più visibilità per i marchi, vedi Monster. Inoltre credo che l’arrivo di Ducati, che rappresenta il massimo della tecnologia in pista, rappresenti».