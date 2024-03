Rubano la moto a Rose Villain: l'appello social ha il lieto fine

Dopo il festival di Sanremo, Rose Villain non si è fermata. Anzi. Ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco, prevista per l'8 marzo. Ma una disavventura ha turbato la cantante: la sua moto è stata rubata in via Torricelli, zona Navigli a Milano, ha dichiarato lei stessa in una Instagram stories pubblicata nel weekend del 2-3 marzo, con la foto della moto. E chiedendo l'aiuto dei fan. Aiuto accolto: in appena 12 ore, grazie ai suoi follower (quasi 800mila su Instagram), la due ruote è stata ritrovata.