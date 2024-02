Palermo, il sindaco e la sua scorta salvano una moto dal furto

Sindaco e anche salvatore di moto. Sarà questo il modo in cui gli abitanti di Palermo chiameranno d’ora in avanti Roberto Lagalla . Il primo cittadino del capoluogo siciliano si è reso protagonista, insieme alla sua scorta, del salvataggio di una moto, sventandone il furto e portando alla luce un giro ben più grande di ruberie nella strade della città.

La dinamica

Usciti da palazzo Palagonia e diretti in via Roma a bordo dell'auto con il lampeggiante, hanno notato una ragazza che tentava di attirare lo loro attenzione. Poco distanti dalla giovane, c’erano due uomini che stavano cercando spingendo una moto verso un furgone ma, alla vista dell’auto con il lampeggiante, sono saliti sul mezzo pesante fuggendo via e abbandonando la moto. Successivamente la ragazza ha spiegato cosa stava effettivamente accadendo: i due volevano rubare la moto e caricarla sul furgone, e lei aveva assistito a tutta la scena, chiamando aiuto subito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i poliziotti della polizia di Stato. Gli agenti hanno scoperto che la moto in questione era stata rubata l’8 febbraio 2024, e che proprio nelle vicinanze della zona si trova un magazzino dove venivano nascoste le due ruote rubate, che in un secondo momento venivano caricate sul furgone e portate altrove.

Un giro di furti sventato grazie al provvidenziale (e casuale) passaggio del sindaco con la sua auto blu.

