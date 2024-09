MotoGP 2025, annunciato il calendario: tutte le novità

22 Gran Premi in 18 Paesi. È la geografia del motomondiale 2025 , la cui anticipazione vede già i piloti del prossimo campionato scendere in pista su tracciati inediti come quello ungherese di Balaton Park, inaugurato nel maggio 2023. Saranno invece 8 le gare extraeuropee, di cui 4 nella fase finale. I test pre-stagionali avranno luogo a Sepang e Buriram, mentre la prima tappa vedrà il ritorno nel sud-est asiatico dopo 25 anni dall’ultima apertura. Seguono poi i Gp Termas de Rio Hondo in Argentina, Austin negli Stati Uniti e Lusail in Qatar.

MotoGp 2025: il calendario

Questa la nota che annuncia il calendario della MotoGp 2025: "Il calendario è stato elaborato per equilibrare fattori sociali ed economici, massimizzando l’impatto positivo del campionato all’insegna dell’efficienza, con un occhio di riguardo per il pubblico appassionato della MotoGp”. La prima tappa europea sarà Jerez, seguita da Le Mans - dove si attende un numero record di spettatori - Gran Bretagna e Aragon. Il ritorno al Mugello è invece previsto per Giugno, poi ci si trasferirà ad Assen per celebrare i 100 anni del circuito. Le due gare che precederanno la pausa estiva saranno invece quelle di Sachsenring e Brno. La seconda metà della stagione ha in programma i Gp d’Austria, l’inedita corsa al Balaton Park, Barcellona, Misano e San Marino, prima di tornare in Asia per le gare al Motegi in Giappone e Indonesia. A seguire Phillip Island in Australia e Sepang. Finale di stagione nuovamente in Europa con gli ultimi appuntamenti di Portimao e Valencia.