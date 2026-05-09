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Marquez, brutte notizie post incidente: c'è frattura. Prevista doppia operazione, quanti Gp salta

Il pilota spagnolo ha rimediato una brutta caduta a Le Mans e le conseguenze sono tutt'altro che positive: la situazione
2 min
MotogpmarquezInfortunio

Costa cara a Marc Marquez la rovinosa caduta nell'ultimo giro della sprint race del Gp di Francia. Il pilota della Ducati "dopo un controllo medico e una radiografia è stato dichiarato non idoneo per una frattura al quinto metatarso nel piede destro - fa sapere in una nota la scuderia di Borgo Panigale - Stasera volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico". Marquez, oltre a saltare la gara di domani a Le Mans, "non parteciperà anche al Gp di Catalogna".

Marquez: "Per fortuna si è rotto solo il quinto metatarso"

"Avevo già programmato un'operazione alla spalla destra dopo la Catalogna, perché dopo Jerez avevo capito che stava succedendo qualcosa. Guardando bene hanno visto che c'era una vite rotta e un'altra storta che tocca il nervo radiale, che usa tutto il braccio: per questo sto guidando in maniera incostante. È un'operazione lunga ma con un recupero che dovrebbe essere breve, vediamo come si evolve. Per questo motivo questo weekend andavo con molta calma. Salterà la Catalogna, vediamo per il Mugello". Così il pilota della Ducati, Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport dopo la caduta nel Gran Premio di Francia di MotoGp, nel quale ha riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro.

"Quando cado provo a rialzarmi veloce, ma avevo già capito che era successo qualcosa al piede - ha detto parlando dell'incidente nella Sprint -. Per fortuna si è rotto solo il quinto metatarso".

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