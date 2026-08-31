Marquez spalanca il Mondiale

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Marc Marquez conserva il fattore campo e accorcia, Marco Bezzecchi a Misano è chiamato alla risposta. Lo spagnolo l’aveva annunciato a inizio weekend («andrò in modalità attacco») e così è stato. Il nove volte camp
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS