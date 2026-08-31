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Marquez spalanca il Mondiale

Lo spagnolo doma per l’ottava volta, la terza consecutiva, il Motorland e si porta al secondo posto nel campionato a 19 punti  da Martin (5°), battendo e scavalcando di 5 lunghezze Bezzecchi (3°)
Mathias Cantarini
1 min
MotogpAragonMarc Marquez

Marc Marquez conserva il fattore campo e accorcia, Marco Bezzecchi a Misano è chiamato alla risposta. Lo spagnolo l’aveva annunciato a inizio weekend («andrò in modalità attacco») e così è stato. Il nove volte camp

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