Martin stringe i denti ma pensa già all’intervento  

Una delusione nel GP di casa difficile da digerire e un episodio di sindrome compartimentale da tenere sotto controllo. Misano ha lasciato agli ufficiali Aprilia una scomoda e antipatica eredità, che la tappa austriaca può consentire di cancellare. Il Red Bull Ring offre bei ricordi a Marco Bezzecchi (vincitore qui in Moto3 e in Moto2) e Jorge Martin (che cinque anni fa su questo tracciato ottenne il primo successo in MotoGP), tuttavia Spielberg non ha mai visto la RS-GP trionfare, rappresentando invece un fortino per la rivale Ducati.

Jorge Martin monitorato per il problema al braccio

Dopo settimane in cui è stato Bezzecchi a far parlare di sé per ragioni legate agli acciacchi, figli della caduta in qualifica al Sachsenring, ora è Martin a essere monitorato. Prima di recarsi in Austria il co-leader del Mondiale – accanto a Marc Marquez – sostiene una visita al braccio destro che nel weekend di Misano l’ha rallentato: la compressione dei nervi ha limitato Martinator sulla lunga distanza del GP domenicale, in cui è retrocesso dal primo al quinto posto. Un contrattempo comune per i protagonisti del Motomondiale, non fosse che Jorge era stato operato per tale problema già nel 2018 (l'anno del titolo vinto in Moto3). Il comportamento del braccio al Red Bull Ring detterà la linea da seguire, con un possibile nuovo intervento – procedura di routine che richiede tempi di recupero brevi - che non gli impedirebbe di prendere parte al successivo GP del Giappone. «Peccato per come è andata a Misano – ha spiegato lo spagnolo - ci teniamo comunque gli aspetti positivi, perché nella gara lunga avevo un buon feeling, un buon ritmo e stavo guidando come piace a me, fino a quando non ho iniziato a sentire l’avambraccio che si caricava. Dopo l’Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico e studieremo le possibili soluzioni».

Marco Bezzecchi tra velocità e problema al ginocchio

Bezzecchi ha ormai superato i guai alla spalla, mentre è il ginocchio a disturbarlo. Nonostante ciò, a Misano il romagnolo ha confermato la propria velocità, anche se poi non ha concretizzato: «Sono ovviamente dispiaciuto per la gara – ha ammesso Marco - ma la cosa positiva è che l'Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile. Da Misano ci portiamo via tante cose positive: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una Sprint in questa stagione. Ovviamente l'errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l’Austria».