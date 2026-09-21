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Il cuore di Acosta, la testa di Martin  

Pedro simula la caduta di sabato: "Bisogna ridere dei propri errori". Jorge 2° stacca Marquez nel Mondiale e non deve operarsi alle braccia
Mathias Cantarini
1 min
Pedro acostaMotogpJorge Martin

Lo squalo ha lasciato il proprio morso nella casa del toro. Pedro Acosta ha vinto la sua prima gara in MotoGP. Arrivato da predestinato dopo il titolo lampo in Moto3 e l’alloro in Moto2 alla seconda stagione, ha dovuto aspettare 56 GP (due stagioni e mezza) per

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