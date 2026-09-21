Il cuore di Acosta, la testa di Martin  

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Lo squalo ha lasciato il proprio morso nella casa del toro. Pedro Acosta ha vinto la sua prima gara in MotoGP. Arrivato da predestinato dopo il titolo lampo in Moto3 e l’alloro in Moto2 alla seconda stagione, ha dovuto aspettare 56 GP (due stagioni e mezza) per
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