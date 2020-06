Motomondiale: Jorge Martin nel mirino della Pramac

MADRID – Jorge Martin aspetta di iniziare il suo secondo anno in Moto2 ma, nel frattempo, è consapevole che il suo futuro sarà nella MotoGP. Il pilota spagnolo, ex campione del mondo di Moto3 nel 2018, appare vicinissimo a correre con la Pramac Ducati nella prossima stagione.

Ducati guarda al futuro

Il giovanissimo pilota spagnolo, considerato uno dei grandi emergenti del motomondiale, attualmente corre per la squadra Ajo, sostenuta dalla KTM, in Moto2 e tutto faceva pensare che il team austriaco avesse un'opzione su Martin per il 2021.

Il Team Manager della Pramac Francesco Guidotti aveva recentemente dichiarato: "Se la Ducati riuscisse a firmare Martin, penso che sarebbe un miracolo". Ma sembra che il miracolo sia accaduto, come riporta il portale specializzato Crash.net.

In teoria Martin dovrebbe prendere il posto di Jack Miller, passato nel team ufficiale Ducati, ma anche lo stesso Francesco Bagnaia deve essere ancora riconfermato dalla Pramac.

La Ducati ha attualmente cinque piloti, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco sotto contratto. Nel momento in cui dovesse venire ufficializzato l’accordo con Martin, bisognerà capire le mosse di Borgo Panigale per l’immediato futuro.