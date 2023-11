Beffa Bagnaia, nella Sprint di Sepang cambia tutto. Vampiro Martin

SEPANG - Alex Marquez si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo conferma quanto di buono fatto vedere ad inizio weekend e chiude davanti a Jorge Martin. Terza posizione per il campione del Mondo in carica, Francesco Bagnaia, in testa fino a metà della gara ma poi vittima di un doppio sorpasso che lo ha relegato sul gradino più basso del podio. Subito dietro Enea Bastianini, anche lui partito forte ma poi scivolato sempre più dietro. In quinta e sesta posizione le due KTM di Binder e Miller. Dalla settima alla nona casella è ancora dominio Ducati con Bezzecchi, Zarco e Marini. Chiude la top-10 l'Aprilia di Maverick Vinales