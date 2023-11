Practice Malesia: Alex Marquez il più veloce davanti a Martin, ottavo Bagnaia

SEPANG - È Alex Marquez il più veloce nella Practice del Gran Premio della Malesia , valevole come diciottesimo round del mondiale di MotoGP . Il pilota spagnolo della Ducati chiude in 1:57.823, oltre un decimo e mezzo di vantaggio su Jorge Martin. Ottima prova anche per le KTM di Miller e Binder, rispettivamente in terza e quarta posizione. Quinta casella per Vinales che precede Luca Marini. Ottavo crono per il campione del Mondo in carica, Francesco Bagnaia, davanti a Marco Bezzecchi. Chiude la top-10 Johan Zarco.

Practice Malesia, la top-10

Alex Marquez (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Jack Miller (KTM) Brad Binder (KTM) Maverick Vinales (Aprilia) Luca Marini (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Francesco Bagnaia (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Johan Zarco (Ducati)

Practice Malesia, A. Marquez: "Mi sono sentito molto bene"

Alex Marquez ha segnato il miglior tempo nella Practice del GP della Malesia. Il pilota Ducati al termine delle libere del diciottesimo appuntamento del campionato di MotoGP, ha parlato così: "Stamattina il set-up della moto era perfetto. Non mi aspettavo di essere così veloce fin dall'inizio anche con la hard dietro. Le prime due medie erano già riscaldate, l'ultima è stata la migliore. Sul passo gara bisogna migliorare qualcosa ma, per il resto, mi sono sentito molto bene". Marquez ha poi sottolineato che: "Quando il set-up è buono già il venerdì, qeusto è indicatico in vista della gara stessa".

Quartaro stupito dalla sua prova: "Non me lo aspettavo"

Un buon settimo crono per Quartararo nella Practice del Gran Premio della Malesia, davanti al campionde del Mondo della MotoGP, Francesco Bagnaia. Risultato che ha lasciato il pilota della Yamaha, molto soddisfatto: "Sono molto contento di questa giornata, un po' arrabbiato con Morbidelli ma sono contento per il passo avuto con le gomme usate. Perché sono andato così bene? Non lo so. Non me lo aspettavo. Il feeling era abbastanza buono anche nelle frenate. Sono a meno di un decimo dal terzo".