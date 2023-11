Quartararo-Yamaha, torna il sereno: “Voglio continuare così”

ROMA - Il campione del mondo 2021 di MotoGP, Fabio Quartararo, ha incontrato diverse difficoltà nel corso di questa stagione, non riuscendo mai a competere con i migliori per la vittoria. Nelle ultime settimane, però, il francese e la Yamaha hanno dato dei segnali importanti in vista del futuro, portando a casa anche un podio. Per questo motivo l'atteggiamento di Quartararo nei confronti del suo team sembra essere cambiato dopo le recenti polemiche, tanto da far pensare che sia tornato il sereno nell'ambiente.