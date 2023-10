MotoGP, Quartararo rassegnato: "Di questo passo ci vorranno 15 anni..."

ROMA - Mentre la Honda ha fatto qualche passo in avanti in questo finale di stagione, come dimostrato anche dall'otto volte campione del mondo Marc Marquez, la Yamaha sembra essere sempre ferma al palo. Il campione del mondo del 2021, Fabio Quartararo, infatti, non riesce a trovare una via d'uscita e in questo scorcio finale del campionato appare abbastanza rassegnato. Il francese pensa già al futuro e spera vivamente che la situazione possa cambiare nell'arco di questo inverno, altrimenti il suo rinnovo si complicherebbe.