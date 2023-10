MotoGP, Quartararo e l'ultimatum alla Yamah: "Se non miglioriamo..."

ROMA - Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo , è reduce da una delle sue stagioni più complicate da quando è arrivato nella classe regina, dimostrando sin da subito il proprio valore. Adesso, però, a causa dello scarso rendimento della sua moto si è ritrovato a lottare nelle retrovie per conquistare quantomeno una top ten, che spesso non è neanche arrivata. La situazione deve assolutamente cambiare per stessa ammissione di Quartararo , che non sembra avere intenzione di attendere ancora a lungo.

Quartararo: "Non abbiamo tempo"

“Non abbiamo tanto tempo per fare una rivoluzione. Ora il mio futuro non è nelle mie mani, ma è nelle mani della Yamaha. Preferirei rimanere con Yamaha, ma se non fanno una moto competitiva considererò un trasferimento per il 2025. Mentalmente è difficile quando per tre anni di fila hai lottato per il titolo, per le vittorie e per i podi. A volte i piloti riescono a coprire un po’ i problemi, però arriva il momento in cui i problemi diventano troppo grandi e non posso fare niente“. Queste le dichiarazioni del pilota della Yamaha, Fabio Quartararo.