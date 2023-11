MotoGP, Martin il più veloce nelle PL1 in Qatar, terzo Bagnaia

LOSAIL - Jorge Martin inizia alla grande il weekend del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP. Il pilota spagnolo chiude in 1.56:393 davanti a Johann Zarco. Terza posizione per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia in un fine settimana che può gia essere deciviso per l'assegnazione del titolo di questa stagione. Quinto crono per Franco Morbidelli, alle spalle di un ottimo Raul Fernandez e davanti a Luca Marini. Settimo tempo per Aleix Espargaro che precede Fabio Di Giannantonio. Chiudono la top 10 il nonO posto di Paul Espargaro e il decimo di Brad Binder.