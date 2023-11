Qualifiche Qatar: Marini in pole, quarto Bagnaia

LOSAIL - È Luca Marini a conquistare la pole position nel Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del campionato del Mondo della MotoGP. Il pilota ferma in cronometro in 1:51.762, superando Fabio Di Giannantonio. Terzo Alex Marquez, meno brillante rispetto a quanto fatto vedere in Malesia. Seconda fila aperta dal campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia e completata dal rivale, Jorge Martin e da Johaan Zarco. Continua il dominio Ducati che anche questa volta porta sei moto nelle prime sei posizioni.