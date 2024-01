Da Bagnaia a Bastianini: Ducati svela il team 2024 a Madonna di Campiglio

Il conto alla rovescia sta per terminare: lunedì 22 gennaio, a Madonna di Campiglio (Trentino Alto Adige), in piazza Sissi si terrà "Campioni in pista", la cerimonia di presentazione del team ufficiale 2024 della Ducati, impegnata quest'anno in MotoGp, Superbike e la grande novità del motocross. Presenti Francesco Bagnaia, due volte Campione del mondo MotoGP, Enea Bastianini per il Ducati Lenovo Team, Michele Pirro, pilota collaudatore Ducati, Alvaro Bautista, due volte Campione del mondo WorldSBK e Nicolò Bulega, Campione del mondo WorldSSP, per l'Aruba.it Racing Team-Ducati.