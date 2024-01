Bagnaia, inizia la sfida 2024 per difendere il numero 1

Un anno fa di questi tempi il mondo dei motori urlava al miracolo e si domandava se la Ducati avrebbe dovuto aspettare altri 15 anni per vivere una stagione così magica. La Casa di Borgo Panigale aveva conquistato la seconda tripla corona della sua storia dopo la prima datata 2007 con Casey Stoner , ma soprattutto per la prima volta 50 anni dopo Giacomo Agostini un pilota italiano aveva conquistato il titolo mondiale della top class con una moto italiana. E Pecco Bagnaia aveva dato un erede a Valentino Rossi, l’ultimo a fare issare il tricolore in MotoGP nel 2009. Adesso ci risiamo. Bagnaia e la Ducati si sono ripetuti. Anzi, hanno fatto di più, molto di più, monopolizzzando tutto il podio finale del Mondiale con Jorge Martin secondo (e capace insieme a Johann Zarc o di portare il titolo per team alla Pramac) e Marco Bezzecchi terzo con la Desmosedici vecchia di un anno e il team di Valentino Rossi .

Re Pecco Bagnaia

Il re però resta Bagnaia, che con 7 vittorie e 15 podi GP, 4 vittorie nelle gare Sprint, 7 pole, 173 giri in testa a un GP e 4 giri veloci in gara ha infranto in MotoGP il tabù del numero 1 sul cupolino e regalato alla Ducati due titoli piloti consecutivi. Ducati che per il quarto anno di fila (e quinto nella sua storia) ha conquistato il Mondiale Costruttori nella classe regina più che doppiando (700 punti a 327) la seconda classificata (Ktm) grazie a 17 successi nella stagione, un record assoluto in MotoGP, per un totale di 87 vittorie in MotoGP. E ben 6 piloti diversi sono stati capaci di imporsi: Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin e Zarco. Un altro record, come quello dei podi stagionali (43: battuta la Honda che nel 1997 ne ottenne 39), frutto di 8 podi monopolizzati (con tutti gli 8 piloti Ducati almeno una volta sui gradini della felicità). E sarebbero stati 9 se Di Giannantonio, secondo al traguardo a Valencia, non fosse stato penalizzato per la pressione gomme fuori limiti. Record anche il numero delle pole: 17. Numeri così colossali che si protraggono da più stagioni: sono 46 le gare consecutive in cui almeno un pilota Ducati si è piazzato sul podio (più tutte le Sprint, nate quest’anno) e 60 quelle in cui ha avuto almeno una sua moto nella prima fila della griglia. Senza contare la stagione trionfale bis anche in Superbike con Alvaro Bautista e il primo titolo mondiale nella Supersport con Nicolò Bulega.