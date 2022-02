MotoGp, Nakagami: "Confermato in pista l'enorme potenziale della Honda"

ROMA - Lucio Cecchinello ha svelato ieri il team Honda LCR, che in pista schiererà ancora Alex Marquez e Takaaki Nakagami. Dopo lo spagnolo, ha parlato anche il suo compagno di squadra, alla sua quinta stagione in MotoGp. "I grandi cambiamenti presenti nella moto si vedono anche da fuori. L'enorme potenziale della nuova Honda si conferma anche in pista, per uno sviluppo che ha portato a risultati diversi per questo 2022. Dopo i test a Jerez e in Malesia sto iniziando ad avere feeling, ma non sono ancora in grado di sfruttare appieno la moto", ha detto il 30enne di Chiba.