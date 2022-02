MotoGp, Aleix Espargaro: "Vinales? Non gli servono i miei consigli"

ROMA - Aleix Espargaro ha parlato durante a presentazione di Aprilia per il Mondiale 2022 di MotoGp., in cui è stata svelata la nuova RS-GP 22 "Non vedo l'ora di ritrovarmi con la mia squadra - ha detto -. Sono già sei anni che sono in Aprilia. Non sono più solo meccanici per me, è parte della mia famiglia. Sono molto carico. Non ho più vent'anni, ma loro sanno perfettamente che anche a 32 ho la fame di uno di 18. Non vedo l'ora di iniziare insieme questo campionato. Lo stimolo più alto è nelle gare di casa, sia in Italia per Aprilia che in Spagna a casa mia. La gara che mi piace molto è quella in Malesia, che l'anno scorso è saltata per il Covid. E' un circuito dove ogni anno mi diverto molto". Il pilota catalano si appresta a iniziare la sua sesta stagione con la scuderia di Noale, dove condividerà il box con Macerick Vinales: Consigli a Vinales? Non gliene devo dare, è un pilota fortissimo e molto bravo. E' giovane ma sono molti anni che corre in MotoGp. Se posso dargli un consiglio è quello di crederci tanto".