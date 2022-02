MotoGp, Tardozzi: "Bagnaia può essere al top"

ROMA - È un bilancio a due facce quello che Davide Tardozzi, team manager della Ducati, traccia dopo il primo giorno dei test di Mandalika . Jack Miller ha infatti piazzato la sua Desmosedici al sesto posto , girando in 1:33:114 , ma la sfortuna ha colpito "Pecco" Bagnaia , che è caduto dopo aver fermato il cronometro a 1:34:318, tempo che gli vale la 22esima posizione. "Se Miller montando la gomma soft è sesto, allora anche Bagnaia può essere lì davanti. L'importante al momento è però lavorare sulla moto e raccogliere dati per la gara", ha detto Tardozzi ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Tardozzi

Il tempo più veloce della MotoGp lo ha registrato la Honda di Pol Espargaro (1:32:466), ma - oltre allo spagnolo - la scena se l'è presa il fango. La pioggia e la sporcizia hanno infatti costretto la direzione di gara a sospendere la sessione, poi ripresa regolarmente. Bagnaia è però caduto e la colpa è proprio dell'asfalto del nuovo circuito di Mandalika, che Tardozzi non si sente di promuovere: "La pista è rimanadata. È bella e ha ottime vie di fuga. Ma l'asfalto sporco lascia un po' perplessi". La Desmosedici però vola in pista e la conferma arriva dallo stesso manager Ducati: "La moto va bene e ci permetterà di essere subito protagonisti in Qatar". Ora si prospetta però la seconda giornata di test a Mandalika, con i tempi di tutti i piloti che saranno pubblicati su tuttosport.com.