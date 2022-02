MotoGp, Rivola: "Curioso di vedere come sarà Vinales sotto pressione"

ROMA - Uno dei temi della nuova MotoGp sarà la presenza di Maverick Vinales nel box Aprilia . A tal proposito, Massimo Rivola , patron della scuderia italiana, ha parlato così al portale "motorsport.com" dell'arrivo dello spagnolo a Noale: "Sono molto contento di avere Vinales e di notare come si sia integrato. I l nostro progetto è quello di tenerlo il più possibile : ha l'età perfetta (27 anni, ndr). Nel 2021, le cinque gare con noi erano un test, sono curioso di vedere come reagirà Maverick sotto pressione davanti a un calendario di 21 Gran Premi". Dopo l'addio burrascoso con la Yamaha , Vinales ha infatti provato una sella presso il team italiano, con il quale ha già fatto registrare buoni tempi nei test ufficiali a Mandalika .

Le parole di Rivola

Il cammino di preparazione di Vinales verso il 2022 dunque prosegue, con l'Aprilia che ha trovato in lui un pilota d'esperienza. "Vinales ha portato con sé - ha infatti continuato Rivola - una grande conoscenza. In Suzuki e Yamaha le moto sono ben sviluppate e credo che la sua sensibilità possa portarci un vantaggio sotto questo aspetto". Una variabile potrebbe però essere la capacità di Vinales di mantenere i nervi saldi, ragion per cui si è deciso si optare per un mental coach da affiancare allo spagnolo: "Dopo quello che mi è stato detto di lui, voglio vedere se siamo riusciti a farlo maturare", ha infatti concluso il CEO dell'Aprilia.