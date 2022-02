MotoGp, Aleix Espargaro: "Sarà il campionato più difficile di sempre"

ROMA - Dopo il terzo posto a Silverstone di Aleix Espargaro , l'Aprilia vuole ora il gradino più alto del podio. Ed è proprio lo spagnolo - le cui parole sono riportate da motorsport.com - fissare l'obiettivo: "Sarà molto difficile, ma proveremo a vincere una gara in MotoGp . Penso che questo sarà il campionato più difficile di sempre, il livello dei piloti e dello moto è incredibile, ma siamo vicini più che mai a questo obiettivo". Il suo compagno di scuderia sarà Maverick Vinales, alla sua prima stagione intera con la casa di Noale, per una line-up Aprilia più che promettente.

Le parole di Aleix Espargaro

Per giunta, i test ufficiali di Mandalika hanno rilevato gli ottimi tempi dell'Aprilia, che si prepara all'esordio in Qatar, in programma il prossimo 6 marzo. "È difficile dire - ha aggiunto Espargaro - cosa mi renderebbe soddisfatto. Nel 2022 potrei finire in top 6 e comunque non essere contento del risultato. Sono sempre ambizioso, forse troppo. La cosa più importante è però svolgere un lavoro appagante e migliore rispetto a quello dell'anno scorso". Il "Capitano" però fa notare la necessità di mantenere la testa sulle spalle: "Non si può arrivare ottavi nel 2021 e vincere il campionato nel 2022. Superare i 200 punti e arrivare tra i primi sei sarebbe un ottimo risultato".