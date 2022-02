MotoGp, Valentino Rossi: "Moto VR46 bellissime, ora scendere in pista"

ROMA - Parte da Pesaro l'avventura in MotoGp del Mooney VR46 Racing Team. Valentino Rossi, proprietario del team, avrà a disposizione in classe regina due moto Ducati, la GP22, con cui si punta in alto. L'evento, che ha visto come special guest anche il dj Albertino, grande appassionato di moto, ha visto parlare lo stesso Dottore, che ha detto "Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto. Fare per la prima volta la MotoGp è come chiudere un cerchio. Ma vogliamo subito iniziare un'altra storia. Le moto sono molto belle e cercheremo di capire cosa dirà la pista".