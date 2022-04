MotoGp, Gp Argentina: prima vittoria per Aprilia e Aleix Espargaro

TERMAS DE RIO HONDO - E' un trionfo per Aprilia e Aleix Espargaro nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Moto e pilota conquistano insieme la loro prima vittoria in top class. Lo spagnolo ha la meglio nel duello con la Ducati di Jorge Martin, secondo dopo aver tenuto la testa per gran parte della gara. E' il primo successo nella MotoGp per la casa di Noale, con Espargaro che passa al comando della classifica piloti. Terzo posto per Alex Rins, che arriva in solitaria al traguardo dopo aver battagliato per metà gara con Pol Espargaro, caduto a undici giri dalla bandiera a scacchi. Ai piedi del podio c'è l'altra Suzuki di Joan Mir, davanti a un grande Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati rimonta fino alla quinta posizione. Il campione in carica Fabio Quartararo è ottavo davanti a Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Luca Marini.