MotoGp, Marquez: "Quando ho visto che ero veloce ho iniziato a girare più tranquillo"

AUSTIN - Non ha sfigurato al ritorno in pista Marc Marquez, sesto al termine della prima giornata di prove libere in quel di Austin. Lo spagnolo, che ha dovuto saltare il Gran Premio dell'Argentina a causa della diplopia, ha condiviso le sue sensazioni in merito al suo 'ritorno alla normalità': "Alle 5 ero già in piedi. Volevo scendere in pista ma non volevo neppure spingere troppo. Poi, non appena ho iniziato il turno, l'ho fatto a modo mio, andando all'attacco. Dopo aver spinto forte per un giro ed aver notato che ero veloce, ho iniziato a lavorare con maggiore tranquillità - ha spiegato Marc - E' stata una giornata dedicata a me stesso, in cui ho cercato di ritrovare il feeling con la moto. Tuttavia ho faticato a tratti, specialmente nel primo e nell'ultimo settore, riscontrando alcuni problemi che avevo già avuto in Qatar e Indonesia".

Sulla sua Honda

Purtroppo per Marquez, la sesta posizione non ha compensato delle sensazioni piuttosto negative. Ovviamente lo spagnolo ambisce alla vittoria e sente di non essere nelle migliori condizioni per poterci puntare: "Non sembra la mia moto. Dobbiamo capire come comportarci per migliorarla. Non sarà facile stare nelle prime due file visto che almeno 3-4 piloti hanno un passo superiore al nostro" ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. Il pluri campione mondiale tornerà in pista per le FP3 prima della qualifica, in cui sarà chiamato - come tutti i suoi avversari - a cercare il tempo migliore per assicurarsi una buona posizione in griglia di partenza.