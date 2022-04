MotoGp, Gp Americhe: delirio Ducati. Martin conquista la pole, Bagnaia 3°

AUSTIN - Jorge Martin ottiene la pole position di MotoGp nel Gran Premio delle Americhe. Sul tracciato di Austin, il pilota iberico della Ducati Pramac conquista il miglior tempo in 2’02”039, firmando il record in qualifica e precedendo le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Completano la Top 5 Zarco e Bastianini, entrambi Ducati, mentre Fabio Quartararo fa il possibile e deve accontentarsi della sesta posizione. Nono Marc Marquez, il quale delude un po' le aspettative ma forse preferisce non spingere troppo e preservarsi dal punto di vista fisico. Out in Q1 il vincitore del Gp dell'Argentina Aleix Espargaro, vittima di una caduta.