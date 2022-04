MotoGp, Gp Americhe. Bagnaia terzo: "Risultato che dà soddisfazione"

AUSTIN - "Siamo riusciti a fare la strategia che mi piace, ovvero uscire da soli, e ciò da molta soddisfazione". Queste le parole di Francesco Bagnaia, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato a caldo quanto accaduto nelle qualifiche del Gp delle Americhe. L'azzurro scatterà dalla prima fila in quel di Austin: "Quest'anno ho sempre faticato nel time attack, ma nelle FP4 abbiamo fatto un enorme passo in avanti e mi sono trovato benissimo. Lavorare in questo modo più tranquillo ci aiuta molto”. Il pilota della Ducati condividerà la prima fila con Jorge Martin e Jack Miller, entrambi Ducati.